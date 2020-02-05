AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi - Son Dakika

AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uçağın içinden görüntü

Haber:  ANKARA,


Jandarma, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
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