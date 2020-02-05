AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi - Son Dakika

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AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi
12 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uçağın içinden görüntü
Haber: ANKARA,
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