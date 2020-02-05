AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi - Son Dakika

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AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde görevlendirilmek üzere AFAD ve jandarma personelini taşıyan askeri uçağın Van'a indiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:25 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde görevlendirilmek üzere AFAD ve jandarma personelini taşıyan askeri uçağın Van'a indiğini açıkladı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün meydana gelen çığ felaketlerinde görevlendirilmek Ankara'dan Van'a takviye olarak AFAD ve Jandarma personeli Van'a gönderildi. MSB'nin konuya ilişkin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi.Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.
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