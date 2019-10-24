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Afad ve kızılay'dan suriyelilere yardım

41 dakika önce

AFAD ve Kızılay'dan Suriyelilere yardımAFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, 15 Ekim'den bu yana Tel Abyad ve Resulayn'da 7 bin 727 gıda kolisi, 35 bin 500 kilogram un, 27 bin 300 adet ekmek dağıttı.

AFAD ve Kızılay'dan Suriyelilere yardım

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, 15 Ekim'den bu yana Tel Abyad ve Resulayn'da 7 bin 727 gıda kolisi, 35 bin 500 kilogram un, 27 bin 300 adet ekmek dağıttı.

Fırat'ın doğusunda geçen 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşayanlara Türkiye yardım elini uzattı. Mehmetçiğin operasyonuyla kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'da, AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 Ekim'den itibaren insani yardım malzemesi dağıtımına başlandı. Bugüne kadar söz konusu bölgelerde 35 bin 500 kilogram un, 7 bin 727 gıda kolisi, 980 hijyen seti, 2 bin 442 adet su, bin 150 adet oyuncak, bin 190 battaniye, 2 bin 699 adet süt ve meyve suyu, 27 bin 300 adet ekmek dağıtıldı. AFAD ve Kızılay'ın bölgede ihtiyaç doğrultusunda yardımları sürdüreceği belirtildi.

Afad ve kızılay'dan suriyelilere yardım

Resulayn, Kızılay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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