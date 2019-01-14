Afad ve Mat Ekipleri Selde Mahsur Kalan Hayvanları Unutmadı
1 saat önce
AFAD ve MAT ekipleri selde mahsur kalan hayvanları unutmadıMANİSA - Manisa'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri geçtiğimiz günlerde yaşanan su baskınları sonucu mahsur kalan hayvanları unutmayarak, acil durumda olan...
AFAD
ve MAT ekipleri selde mahsur kalan hayvanları unutmadı
MANİSA - Manisa
'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri geçtiğimiz günlerde yaşanan su baskınları sonucu mahsur kalan hayvanları unutmayarak, acil durumda olan bazı hayvanları kurtardı bazı hayvanlara da yem desteğinde bulundu.
Manisa geçtiğimiz 10 Ocak Perşembe günü başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 214 kilogram yağışın düştüğü Manisa'da bazı bazı yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Manisa'da AFAD ve MAT ekipleri de ulaşılamayan tarım arazilerinde mahsur kalan çiftlik hayvanlarını unutmadı. Botlarla tarım arazilerini dolaşan ekipler mahsur kaldıkları için açlık çeken hayvanlara yem desteği sundu. MAT Başkanı Bahattin Özer'in de katıldığı çalışmalarda Özer, bazı hayvanları besleyerek durumlarını kontrol etti. Ekipler ayrıca bulundukları yerden kurtarılması gereken bazı kümes hayvanlarını da sahipleriyle birlikte bota alarak güvenli bir noktaya ulaştırılmasını sağladı.
MAT Başkanı Özer, çalışmaların halen devam ettiğini belirterek, zararın en aza indirilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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