Afad ve Olay Yeri İnceleme, Vidanjörde İnceleme Yaptı
1 saat önce
Tuzla'da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.
Tuzla
'da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD
ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.
Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör sürücüsü gözaltına alınmış ve vidanjör polis merkezinin önüne çekilmişti. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri o vidanjörde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:55 Kaynak: İHA
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