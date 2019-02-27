Son Dakika Haberleri: Afad ve Olay Yeri İnceleme, Vidanjörde İnceleme Yaptı

Afad ve Olay Yeri İnceleme, Vidanjörde İnceleme Yaptı

1 saat önce

Tuzla'da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.

Afad ve Olay Yeri İnceleme, Vidanjörde İnceleme Yaptı, System.String[]
Tuzla'da dün yaşanan koku paniği olayı ile ilgili bir vidanjör, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.

Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör sürücüsü gözaltına alınmış ve vidanjör polis merkezinin önüne çekilmişti. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri o vidanjörde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Polis, Tuzla, AFAD, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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