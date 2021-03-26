AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı

26.03.2021 17:47
AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı, System.String[]

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında Arama İş Birliği Protokolü, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında Arama İş Birliği Protokolü, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında imzalanan Arama İş Birliği Protokolü kapsamında, Antalya ve ülke genelinde su altı ve su üstü kazalarında yaşanan kayıplarda, ihtiyaç duyulması halinde doğal afetlerde, arama – kurtarma gerektiren olaylarda, eğitim ve tatbikatlarda iş birliği gerçekleştirilecek. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AFAD Müdürü Fevzi Timur ve Suda Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Milli katıldı.

Antalya'da farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları bir dernek olduklarını belirten SKUT Yönetim Kurulu Başkanı Milli; "Dernekte resmi olarak 39 kişiyiz. Tam ekipmanla profesyonel arama kurtarma faaliyeti yürütecek 15 kişimiz var. Bu ekibimizle, su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri, doğal afetler, eğitim ve tatbikatlar da yer alacağız. 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi kapsamında da afet farkındalığının artması ve yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Arama Kurtarmada Sivil Destek Önemli

Arama - kurtarma faaliyetlerinde sivil desteğin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı; "Doğal ve insan kaynaklı afetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından son zamanlarda başarılı çalışmalar yürütülüyor. Güçlü bir AFAD'ımız var. Ancak bunun yanında sivil destekte önemli. Bu sivil destek AKUT ile başladı sizler gibi örnek derneklerle devam etmekte. Sivil dayanışmanın en güzel örneği olan bu grupların sayısının artması en büyük temennimiz. İmzalamış olduğumuz bu protokolle derneğimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde su altı ve su üstü kazalarındaki aramalarda, doğal afetlerde, eğitim ve tatbikatlarda AFAD ile ortak çalışmalar yürütecek. Desteğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu. - ANTALYA

AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı
AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı
AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma, Ersin Yazıcı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thierry Henry ırkçılara meydan okudu! Thierry Henry ırkçılara meydan okudu! Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!         
17:35
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş         
15:23
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı         
13:35
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:02:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD ve SKUT arasında Arama İş Birliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei