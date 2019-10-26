Son Dakika Haberleri: AFAD ve Türk Kızılay'dan Suriye halkına yardım
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AFAD ve Türk Kızılay'dan Suriye halkına yardım

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde, sivillere 600 gıda kolisi, 35 bin kilo un, 22 bin 300 ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 605 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

AFAD ve Türk Kızılay'dan Suriye halkına yardım, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde, sivillere 600 gıda kolisi, 35 bin kilo un, 22 bin 300 ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 605 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim itibarıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD ve Türk Kızılay tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına başlandı.

Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 600 gıda kolisi, 35 bin kilo un, 22 bin 300 ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 605 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı, Kızılay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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