AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayın, Hırvatistan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kurum yetkililerinin deprem sonrası bölgedeki muhataplarıyla görüşerek yardıma hazır olduklarını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ardından gelişmelerin takip edildiği de kaydedildi.