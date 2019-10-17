AFAD ve Türk Kızılay'ından Suriye halkına yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'ı, Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere insani yardım malzemelerini dağıtmaya devam etti.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim itibarıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına başlandığı hatırlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere ekipler tarafından bugüne kadar 400 gıda kolisi, 25 bin kilo un, 3 bin ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 405 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıtıldı.