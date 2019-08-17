Son Dakika Haberleri: AFAD ve UMKE ekipleri her yerde onu arıyordu...Kaybolan çoban 9. gününde Sarıkamış'ta bulundu
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AFAD ve UMKE ekipleri her yerde onu arıyordu...Kaybolan çoban 9. gününde Sarıkamış'ta bulundu

36 dakika önce

AFAD ve UMKE ekipleri her yerde onu arıyordu.

AFAD ve UMKE ekipleri her yerde onu arıyordu...Kaybolan çoban 9. gününde Sarıkamış'ta bulundu, System.String[]
AFAD ve UMKE ekipleri her yerde onu arıyordu...Kaybolan çoban 9. gününde Sarıkamış'ta bulundu
KARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Bozkuş köyünde kaybolan çoban 9 gün sonra Sarıkamış'ta bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde M.S.K.'ya ait büyükbaş hayvanların çobanlığını yapan 1991 Iğdır doğumlu Naim Taşkıran, 9 Ağustos 2019 tarihinde tek başına akşam üzeri otlattığı büyükbaş hayvanları çıkarttı. Bir müddet sonra büyükbaş hayvanlar başıboş bir şekilde Bozkuş köyüne geldi.
Hayvanların sahibi M.S.K. ve köylüler bir süre yaylada Naim Taşkıran'ı aradı. Taşkıran'ı bulamayan köylüler durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.
Bozkuş köyüne gelen ekipler, Naim Taşkıran'ın hayvanları otlatmak üzere çıkardığı Bozkuş yaylasında arama başlattı. Yapılanan aramalara rağmen bir türlü Naim Taşkıran bulunamadı. Naim Taşkıran 9. gününde Sarıkamış ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından bulundu.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye sırasında ilçe merkezinde kaybolan çoban Naim Taşkıran'ı bularak ilçe emniyet müdürlüğüne getirdi. Çoban Taşkıran alınan ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
Taşkıran; "Sarıkamış'a geldim çalışıyorum. Kendi isteğimle buraya geldim. Kaybolmadım. Çok şükür işim iyi. Beni arayan ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kayıp çobanın bulunmasının ardından köyde sürdürülen arama çalışmalarına son verildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sarıkamış, Taşkıran, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
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