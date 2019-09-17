AFAD ve UMKE ekipleri şüpheli toz paniği yaşanan dağıtım merkezinde

Özel kıyafet giyen ekipler incelemelerde bulunuyor

İSTANBUL - Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. AFAD ve UMKE ekipleri özel kıyafetler ile dağıtım merkezine girerek incelemelerini sürdürüyor.

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05: 00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesi'ne gönderilen bir çuval içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor.