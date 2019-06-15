Son Dakika Haberleri: AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı
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AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı

1 saat önce

BİNGÖL'de, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllülerinin katılımıyla yangın, boğulma ve kazalara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]
BİNGÖL'de, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllülerinin katılımıyla yangın, boğulma ve kazalara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. 
Bingöl'deki Gülbahar Barajı'nda AFAD ve UMKE ekipleri, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu gönüllülerinin katılımıyla tatbikat düzenledi. 3 gün süren tatbikatta senaryo gereği boğulma vakası, yangın ve kazalara müdahale edildi. Tatbikat sonrası gönüllülere katılım belgeleri verildi.
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- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, AFAD, Güncel
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