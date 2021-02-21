AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı - Son Dakika

AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı

21.02.2021 22:35
AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köydeki kadın hasta, AFAD ve UMKE personelince 500 metre sırtta taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köydeki kadın hasta, AFAD ve UMKE personelince 500 metre sırtta taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karabey köyü İnan Mahallesi'nde tansiyon ve halsizlik şikayeti olan Yaşar Karagözoğlu'nun (58) yakınları 112 Acil Servis'e haber verdi. Köy yolu kardan kapalı olduğu için AFAD ve UMKE ekipleri devreye girdi.

Paletli kar ambulansıyla köye ulaşan ekipler evi yola 500 metre mesafede bulunan Karagözoğlu'nu sırtlarında taşıdı. Paletli kar aracına bindirilen Karagözoğlu, ilçe merkezine getirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi.

Karagözoğlu, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Hisarcık, İnebolu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede aday olmayacağını açıkladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı         
22:12
Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu         
21:33
Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun         
21:19
Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi         
21:01
Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı         
18:52
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi         
23:45
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 22:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei