AFAD ve UMKE personeli, yolu kardan kapanan köydeki hastayı sırtında taşıdı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köydeki kadın hasta, AFAD ve UMKE personelince 500 metre sırtta taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karabey köyü İnan Mahallesi'nde tansiyon ve halsizlik şikayeti olan Yaşar Karagözoğlu'nun (58) yakınları 112 Acil Servis'e haber verdi. Köy yolu kardan kapalı olduğu için AFAD ve UMKE ekipleri devreye girdi.

Paletli kar ambulansıyla köye ulaşan ekipler evi yola 500 metre mesafede bulunan Karagözoğlu'nu sırtlarında taşıdı. Paletli kar aracına bindirilen Karagözoğlu, ilçe merkezine getirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi.

Karagözoğlu, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.