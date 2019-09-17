Son Dakika Haberleri: AFAD ve UMKE şüpheli toz paniği yaşanan dağıtım merkezinde
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AFAD ve UMKE şüpheli toz paniği yaşanan dağıtım merkezinde

1 saat önce

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

AFAD ve UMKE şüpheli toz paniği yaşanan dağıtım merkezinde, System.String[]

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. AFAD ve UMKE özel kıyafetler ile dağıtım merkezine girerek incelemelerini sürdürüyor.


Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor. - İSTANBUL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Anadolu Yakası, Tuzla, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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