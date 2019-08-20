AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
42 dakika önce
AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
verilerine göre, Ankara
'nın Mamak
ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ANKARA
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