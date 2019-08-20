Son Dakika Haberleri: AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

42 dakika önce

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi., System.String[]
AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ANKARA
Ankara, Mamak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
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