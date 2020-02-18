AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana... - Son Dakika

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AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana...
34 dakika önce
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ANKARA
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