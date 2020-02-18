AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana... - Son Dakika

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana...

34 dakika önce

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana..., System.String[]

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ANKARA

Sivrice, Deprem, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana... - Son Dakika
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