Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02'de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.