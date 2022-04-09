Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

09.04.2022 17:14

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02'de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
YORUMLAR
500
Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:27:41. #1.12#
SON DAKİKA: Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement