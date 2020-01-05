AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika

AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem...

6 saat önce

AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem..., System.String[]

AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ANKARA

Deprem, İzmir, Urla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
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