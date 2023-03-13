AFAD: Vinçler için ailelerden para alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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AFAD: Vinçler için ailelerden para alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

13.03.2023 13:37
AFAD: Vinçler için ailelerden para alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nca, kurumun kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden...

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nca, kurumun kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır" açıklaması yapıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, AFAD'ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğuna ilişkin kurumumuzu zan altında bırakmaya dönük iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu felaketin ardından vatandaşlarımızın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef bir taraftan da dezenformasyon amaçlı yalanlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgelerinde toplam 272 bin 46 personel ve kamu ve özel sektörden toplam 18 bin 53 vinç, iş makinesi görev yapmıştır. Olağanüstü Hal Kanunu ile Afet Kanunu kapsamında, özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı ve benzerleri bedeli tarafımızca ödenmek karşılığında görevlendirilmiştir" denildi.Afetin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm kamu kurumlarının sahada olduğu vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmiş değildir. Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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