AFAD: "Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor" - Son Dakika

AFAD: "Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Sakarya ili Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bölgeye, Sakarya AFAD'dan 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı'ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Olası ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Sakarya, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor' - Son Dakika
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