AFAD: Yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz - Son Dakika

AFAD: Yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz

6 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir.

AFAD: Yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında Elazığ depremiyle ilgili yardım çağrısında bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede, var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatır, konunun hassasiyetine binaen kamuoyuna saygıyla duyurulur."


AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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