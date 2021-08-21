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Son dakika: AFAD: "Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

Son dakika: AFAD: "Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

21.08.2021 21:16
Son dakika: AFAD:

Gelen son dakika haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır" ifadeleri kullanıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika: AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
Son dakika: AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

Kastamonu, Bartın, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: AFAD: 'Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir' - Son Dakika


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