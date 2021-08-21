Son dakika: AFAD: "Sel nedeniyle 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır" ifadeleri kullanıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)