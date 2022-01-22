Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara yardım ediyor.
Kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, Balıkesir- Bigadiç ve Balıkesir- Kepsut kara yollarında bazı vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, vatandaşları kurtararak ilçe merkezlerine götürdü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yolda kalan vatandaşların yardımına AFAD koştu - Son Dakika