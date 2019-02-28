Son Dakika Haberleri: Afad Yönetimi Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi

Afad Yönetimi Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Afetlere hazırlık çalışmalarında farkındalık oluşturmak ve toplumda afet kültürü oluşturulması amacıyla her yıl AFAD koordinasyonunda kutlanan "Sivil Savunma Günü" bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Afad Yönetimi Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Afetlere hazırlık çalışmalarında farkındalık oluşturmak ve toplumda afet kültürü oluşturulması amacıyla her yıl AFAD koordinasyonunda kutlanan "Sivil Savunma Günü" bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve AFAD çalışanları 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette AFAD çalışanları, Vali Aykut Pekmez'e bir buket çiçek takdim edip, hafta boyunca Adıyaman'da gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hafta boyunca düzenlenen program çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda doğal afetlerde alınması gereken tedbirlerin teorik ve pratik uygulamaları gibi temel afet bilinci eğitimi vererek, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirecek.

Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti söyleyen Vali Pekmez, ilimiz ve ülkemiz için afetsiz bir yıl temennisinde bulunarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

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