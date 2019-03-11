Son Dakika Haberleri: Afc'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ceza

Afc'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ceza

1 dakika önce

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Kupası yarı finalinde Katar ile oynanan maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

Afc'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ceza, System.String[]
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Kupası yarı finalinde Katar ile oynanan maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

AFC'den yapılan açıklamada, Asya Kupası'nda 29 Ocak'ta Katar ile oynanan yarı final maçında taraftarların sahaya attığı maddeler yüzünden BAE Milli Takımı'nın bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı bildirildi.

Ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan BAE Futbol Federasyonuna 150 bin dolar para cezası verildiği duyuruldu. Bu ceza doğrultusunda BAE'nin 2023 Asya Kupası Elemeleri'nde evindeki bir maçı seyircisiz oynayacağı ifade edildi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan ve Katar'ın 4-0 kazandığı yarı final maçında ev sahibi ülkenin taraftarları, rakip takım oyuncularının gol sevinci sırasında sahaya terlik, şişe ve bardak gibi birçok madde atmıştı. BAE'yi eleyen Katar, final maçında ise Japonya'yı 3-1 yenerek Asya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Spor
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