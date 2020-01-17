AFC Şampiyonlar Ligi maçları "güvenlik" nedeniyle İran'da oynanmayacak - Son Dakika
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AFC Şampiyonlar Ligi maçları "güvenlik" nedeniyle İran'da oynanmayacak

12 dakika önce

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar verdi.

AFC Şampiyonlar Ligi maçları

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar verdi.

İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, AFC'nin kendilerine bir yazı göndererek "Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan bazı maçların güvenlik nedeniyle tarafsız bir sahada oynanması kararı alındığı" bilgisini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, bu konuyu görüşmek üzere Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak 4 kulübün yöneticileriyle bugün ve yarın bir dizi görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

İran'dan "rakiplerimizi ağırlamaya hazırız" açıklaması

Öte yandan İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Ali, konuya ilişkin açıklamasında, "İran, rakiplerini ağırlamaya her açıdan hazırdır. Geçen yıllarda da bunu defalarca ispatlamıştır. İran Spor ve Gençlik Bakanı da hükümeti temsilen burada oynanacak maçlarda gerekli güvenliğin sağlanacağı konusunda AFC'ye yazılı teminatta bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran'ı Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımları temsil edecek.

İranlı kulüplerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez takımlarıyla yaptığı maçlar, bir süredir bu ülkeler arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle tarafsız sahada oynanıyor.

Futbol, Asya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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