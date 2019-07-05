Son Dakika Haberleri: AFCON 16. Tur: Nijerya vs Kamerun
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AFCON 16. Tur: Nijerya vs Kamerun

28 dakika önce

Nijerya, 16'ncı turda AFCON'da Kamerun'la karşı karşıya kaldı ve kazanan çeyrek finalde yer aldı. Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerun’u kovmayı ümit ederken Odion Ighalo, Nijerya’nın yıldızı olacak.

Nijerya, 16'ncı turda AFCON'da Kamerun'la karşı karşıya kaldı ve kazanan çeyrek finalde yer aldı. Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerun'u kovmayı ümit ederken Odion Ighalo, Nijerya'nın yıldızı olacak.
AFCON 16. Tur: Nijerya vs Kamerun
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Kamerun, Nijerya, Maxim, Spor
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