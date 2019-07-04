AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe
28 dakika önce
Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05
Eski Stoke City
ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa
'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.
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