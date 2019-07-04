Son Dakika Haberleri: AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe
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AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe

28 dakika önce

Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.

Eski Stoke City ve Mali, Mamady Sidibe'yi, Stoke City'nin ilk Premier Lig galibiyet golünü attığında tarih yazdı. Eski Mali uluslararası, Staffordshire'da unutulmaz bir günde Aston Villa'ya karşı başını sallamak için en yükseğe yükseldi. Eski Potters'ın ileriye dönük diğer olaylarından bazılarına kırmızı ve beyaz olarak bakın.
AFCON Efsaneleri: Mamady Sidibe
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 
Spor
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