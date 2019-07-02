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AFCON Efsaneleri: Samuel Eto'o

59 dakika önce

Samuel Eto'o, altı turnuvada 18 ile Afrika Uluslar Kupası her zaman önde gelen golcüsü. Eto'o, 2000 ve 2002'de Kamerun'la iki AFCON kazandı. Dört kez Afrikalı Yılın Oyuncusu, Rusya Premier Ligi'nde 25 gol ve 13 asistle oynadığı süre dahil, aldığı her fırsatta gol attı.

Samuel Eto'o, altı turnuvada 18 ile Afrika Uluslar Kupası her zaman önde gelen golcüsü. Eto'o, 2000 ve 2002'de Kamerun'la iki AFCON kazandı. Dört kez Afrikalı Yılın Oyuncusu, Rusya Premier Ligi'nde 25 gol ve 13 asistle oynadığı süre dahil, aldığı her fırsatta gol attı.
AFCON Efsaneleri: Samuel Eto'o
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06 
Rusya Federasyonu, Samuel Eto, Kamerun, Afrika, Spor
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