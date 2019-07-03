AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana
2 saat önce
Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:05
Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City
ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal
'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.
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