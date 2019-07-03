Son Dakika Haberleri: AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana
Son Dakika Spor Haber

AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana

2 saat önce

Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.

Parkın ortasındaki bir santral olan Seyi Olofinjana, 2008-09 sezonunda Stoke City ile bir sezon geçirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Arsenal'e karşı kazanılan bir grev de dahil olmak üzere kırmızı ve beyaz olmak üzere iki gol attı.
AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:05 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu Rodrigo, 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini kendi ödedi Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFCON Efsaneleri: Seyi Olofinjana
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]