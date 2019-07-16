AFCON Finali: Senegal - Cezayir
9 saat önce
AFCON 2019 finalini dört gözle beklediğimizden, Senegal ile Cezayir arasındaki istatistiklere kafa kafaya göz atın. Her iki takım da, Afrika şampiyonlarını taçlandırmaya çalışırken dramatik bir şekilde finalde başarılı oldu.
AFCON 2019 finalini dört gözle beklediğimizden, Senegal
ile Cezayir
arasındaki istatistiklere kafa kafaya göz atın. Her iki takım da, Afrika
şampiyonlarını taçlandırmaya çalışırken dramatik bir şekilde finalde başarılı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama Napoli Başkanı Laurentiis, Eljif Elmas transferini açıkladı