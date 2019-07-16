Son Dakika Haberleri: AFCON Finali: Senegal - Cezayir
Son Dakika Spor Haber

AFCON Finali: Senegal - Cezayir

9 saat önce

AFCON 2019 finalini dört gözle beklediğimizden, Senegal ile Cezayir arasındaki istatistiklere kafa kafaya göz atın. Her iki takım da, Afrika şampiyonlarını taçlandırmaya çalışırken dramatik bir şekilde finalde başarılı oldu.

AFCON 2019 finalini dört gözle beklediğimizden, Senegal ile Cezayir arasındaki istatistiklere kafa kafaya göz atın. Her iki takım da, Afrika şampiyonlarını taçlandırmaya çalışırken dramatik bir şekilde finalde başarılı oldu.
AFCON Finali: Senegal - Cezayir
Cezayir, Senegal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama Napoli Başkanı Laurentiis, Eljif Elmas transferini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFCON Finali: Senegal - Cezayir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]