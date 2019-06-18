AFCON Legends: Didier Drogba
1 saat önce
Didier Drogba is an Ivory Coast and AFCON legend. The powerful striker has made 105 appearances for his country scoring 65 times. He reached the final of AFCON on two occasions.
Didier Drogba
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06
is an Ivory Coast and AFCON legend. The powerful striker has made 105 appearances for his country scoring 65 times. He reached the final of AFCON on two occasions.
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