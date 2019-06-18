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AFCON Legends: Didier Drogba

1 saat önce

Didier Drogba is an Ivory Coast and AFCON legend. The powerful striker has made 105 appearances for his country scoring 65 times. He reached the final of AFCON on two occasions.

Didier Drogba is an Ivory Coast and AFCON legend. The powerful striker has made 105 appearances for his country scoring 65 times. He reached the final of AFCON on two occasions.
AFCON Legends: Didier Drogba
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06 
Didier Drogba, Spor
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