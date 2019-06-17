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AFCON Legends: Marouane Chamakh

1 saat önce

Marouane Chamakh appeared 62 times for Morroco during his career, including four Africa Cup of Nations tournaments. Chamakh joined Palace in 2013 and made 66 appearances for the Eagles.

Marouane Chamakh appeared 62 times for Morroco during his career, including four Africa Cup of Nations tournaments. Chamakh joined Palace in 2013 and made 66 appearances for the Eagles.
AFCON Legends: Marouane Chamakh
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06 
Spor
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