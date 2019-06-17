AFCON Legends: Marouane Chamakh
1 saat önce
Marouane Chamakh appeared 62 times for Morroco during his career, including four Africa Cup of Nations tournaments. Chamakh joined Palace in 2013 and made 66 appearances for the Eagles.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06
Marouane Chamakh appeared 62 times for Morroco during his career, including four Africa Cup of Nations tournaments. Chamakh joined Palace in 2013 and made 66 appearances for the Eagles.
Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı!