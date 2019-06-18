AFCON Legends: Rabah Madjer
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Former FC Porto striker Rabah Madjer is an AFCON legend after helping his country, Algeria, to victory in the 1990 tournament, beating Nigeria 1-0 in the final. Madjer made 87 international appearances.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06
Former FC Porto
striker Rabah Madjer is an AFCON legend after helping his country, Algeria, to victory in the 1990 tournament, beating Nigeria 1-0 in the final. Madjer made 87 international appearances.
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