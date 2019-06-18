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AFCON Legends: Rabah Madjer

1 saat önce

Former FC Porto striker Rabah Madjer is an AFCON legend after helping his country, Algeria, to victory in the 1990 tournament, beating Nigeria 1-0 in the final. Madjer made 87 international appearances.

Former FC Porto striker Rabah Madjer is an AFCON legend after helping his country, Algeria, to victory in the 1990 tournament, beating Nigeria 1-0 in the final. Madjer made 87 international appearances.
AFCON Legends: Rabah Madjer
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06 
Porto, Spor
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