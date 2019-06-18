AFCON Legends: Salomon Olembé
1 saat önce
Salomon Olembé has won AFCON twice with his nation Cameroon in 2000 and 2002 while the striker played his club football at FC Nantes. Olembé played103 times for FC Nantes between 1997 and 2002.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06
Salomon Olembé has won AFCON twice with his nation Cameroon in 2000 and 2002 while the striker played his club football at FC Nantes. Olembé played103 times for FC Nantes between 1997 and 2002.
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