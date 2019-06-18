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AFCON Legends: Vincent Aboubakar

1 saat önce

FC Porto's Cameroonian striker Vincent Aboubakar is an AFCON legend having scored a late winning goal in the 2017 final against Egypt. Aboubakar has scored 36 goals in 76 appearances for FC Porto.

FC Porto's Cameroonian striker Vincent Aboubakar is an AFCON legend having scored a late winning goal in the 2017 final against Egypt. Aboubakar has scored 36 goals in 76 appearances for FC Porto.
AFCON Legends: Vincent Aboubakar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06 
Porto, Vincent Aboubakar, Spor
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