AFCON Legends: Vincent Aboubakar
1 saat önce
FC Porto's Cameroonian striker Vincent Aboubakar is an AFCON legend having scored a late winning goal in the 2017 final against Egypt. Aboubakar has scored 36 goals in 76 appearances for FC Porto.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06
FC Porto
's Cameroonian striker Vincent Aboubakar
is an AFCON legend having scored a late winning goal in the 2017 final against Egypt. Aboubakar has scored 36 goals in 76 appearances for FC Porto.
Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin
Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe
Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı