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AFCON Superstars: Kalidou Koulibaly

1 saat önce

Napoli defender Kalidou Koulibaly will be one of AFCON's superstars this summer. The commanding defender will be aiming to help take his nation, Senegal, deep into the tournament alongside Sadio Mané. Koulibaly has played 212 times for Napoli since joining in 2014.

Napoli defender Kalidou Koulibaly will be one of AFCON's superstars this summer. The commanding defender will be aiming to help take his nation, Senegal, deep into the tournament alongside Sadio Mané. Koulibaly has played 212 times for Napoli since joining in 2014.
AFCON Superstars: Kalidou Koulibaly
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06 
Senegal, Napoli, Kalidou Koulibaly, Spor
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