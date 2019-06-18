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AFCON Team Profile: Tunisia

44 dakika önce

2004 AFCON Champions, Tunisia will head to this summers tournament in Egypt with hope that their stars including Wahbi Khazri can deliver another trophy for the Eagles of Carthage.

2004 AFCON Champions, Tunisia will head to this summers tournament in Egypt with hope that their stars including Wahbi Khazri can deliver another trophy for the Eagles of Carthage.
AFCON Team Profile: Tunisia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:06 
Spor
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