AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus
29 dakika önce
Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew’in Gana’nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri’yi arıyor olacak.
Gana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
ve Tunus
arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew'in Gana'nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri'yi arıyor olacak.
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