Son Dakika Haberleri: AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus
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AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus

29 dakika önce

Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew’in Gana’nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri’yi arıyor olacak.

Gana ve Tunus arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri kontrol edin. Bu iki takım AFCON 2012'de en son buluştuğunda, Kara Yıldızlar 2-1 galip geldi. Gana turnuvada yenilmez, ancak üç maçtan sadece birini kazandı. Tunus, André Ayew'in Gana'nı geçmelerine yardımcı olmak için kilit adamları Wahbi Khazri'yi arıyor olacak.
AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Tunus, Gana, Spor
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