AFCON Tur 16: Madagaskar Vs Kongo
1 saat önce
Madagaskar V Kongo arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.
Madagaskar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:06
V Kongo
arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.
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