Son Dakika Haberleri: AFCON Tur 16: Madagaskar Vs Kongo
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AFCON Tur 16: Madagaskar Vs Kongo

1 saat önce

Madagaskar V Kongo arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.

Madagaskar V Kongo arasında gerçekleşen 16 ihtilafın ardından AFCON turu öncesi bu istatistikleri inceleyin. Önceki toplantılarında Kongo'ya 6-1 kaybetmesine rağmen, Madagaskar gruplarını ilk AFCON'larında topladıktan sonra eleme turlarına girdi.
AFCON Tur 16: Madagaskar Vs Kongo
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:06 
Madagaskar, Kongo, Spor
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