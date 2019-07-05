Son Dakika Haberleri: AFCON Tur Of 16: Cezayir vs Gine
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AFCON Tur Of 16: Cezayir vs Gine

1 saat önce

Cezayir ile Gine arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Cezayir, şu ana kadar turnuvadaki en tehlikeli ve tutarlı takımlardan biri olarak oyuna başladı. Gine gruplarında üçüncü oldu ve şimdiye dek iki hedefine eklemeleri için kilit adamlarından Mohamed Yattara'yı arayacaklar.

Cezayir ile Gine arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Cezayir, şu ana kadar turnuvadaki en tehlikeli ve tutarlı takımlardan biri olarak oyuna başladı. Gine gruplarında üçüncü oldu ve şimdiye dek iki hedefine eklemeleri için kilit adamlarından Mohamed Yattara'yı arayacaklar.
AFCON Tur Of 16: Cezayir vs Gine
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:06 
Mohamed Yattara, Cezayir, Gine, Spor
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