Son Dakika Haberleri: AFCON Tur Of 16: Mali ve Fildişi Sahili
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AFCON Tur Of 16: Mali ve Fildişi Sahili

29 dakika önce

Her iki taraf ve yıldız oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri kontrol edin. Fildişi Sahili'nde Max Gradel'in çağrısına varken Mali, Moussa Doumbia'nın son 8'de onlara yardım edebileceğini umuyor.

Her iki taraf ve yıldız oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri kontrol edin. Fildişi Sahili'nde Max Gradel'in çağrısına varken Mali, Moussa Doumbia'nın son 8'de onlara yardım edebileceğini umuyor.
AFCON Tur Of 16: Mali ve Fildişi Sahili
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Fildişi Sahili, Spor
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