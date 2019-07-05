AFCON Tur Of 16: Mali ve Fildişi Sahili
29 dakika önce
Her iki taraf ve yıldız oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri kontrol edin. Fildişi Sahili'nde Max Gradel'in çağrısına varken Mali, Moussa Doumbia'nın son 8'de onlara yardım edebileceğini umuyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Her iki taraf ve yıldız oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri kontrol edin. Fildişi Sahili
'nde Max Gradel'in çağrısına varken Mali, Moussa Doumbia'nın son 8'de onlara yardım edebileceğini umuyor.
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