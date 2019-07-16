AFCON Üçüncülük: Tunus - Nijerya
10 saat önce
AFCON 2019'daki üçüncü sıraya yükselme öncesinde Tunus ile Nijerya arasındaki istatistiklere kafa kafaya bir göz atın. Her iki takım da AFCON'u Afrika'daki en iyi üçüncü takım olarak bitirmelerini sağlamaya çalışacak.
AFCON 2019'daki üçüncü sıraya yükselme öncesinde Tunus
ile Nijerya
arasındaki istatistiklere kafa kafaya bir göz atın. Her iki takım da AFCON'u Afrika
'daki en iyi üçüncü takım olarak bitirmelerini sağlamaya çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
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