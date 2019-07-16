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AFCON Üçüncülük: Tunus - Nijerya

10 saat önce

AFCON 2019'daki üçüncü sıraya yükselme öncesinde Tunus ile Nijerya arasındaki istatistiklere kafa kafaya bir göz atın. Her iki takım da AFCON'u Afrika'daki en iyi üçüncü takım olarak bitirmelerini sağlamaya çalışacak.

AFCON 2019'daki üçüncü sıraya yükselme öncesinde Tunus ile Nijerya arasındaki istatistiklere kafa kafaya bir göz atın. Her iki takım da AFCON'u Afrika'daki en iyi üçüncü takım olarak bitirmelerini sağlamaya çalışacak.
AFCON Üçüncülük: Tunus - Nijerya
Nijerya, Afrika, Tunus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 
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