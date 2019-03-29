Afd Bağış Batağından Çıkamıyor

SKANDAL ilk önce AfD Grup Başkanı Alice Weidel'in başkanı olduğu Bodensee Teşkilatı hesabına İsviçre'den gönderilen 132 bin Euro ile patlak verdi.

SKANDAL ilk önce AfD Grup Başkanı Alice Weidel'in başkanı olduğu Bodensee Teşkilatı hesabına İsviçre'den gönderilen 132 bin Euro ile patlak verdi. Bu paranın, Weidel'in seçim kampanyasında kullanması için taksit taksit gönderildiği belirlendi. Alman partiler yasasının 25'inci maddesi siyasi partilerin AB ülkeleri dışından bağış almasını yasaklıyor. İsviçre, AB ülkesi olmadığı için gelen bağışın zaman kaybetmeden geri havale edilmesi gerekiyordu. Ancak AfD bu parayı 9 ay sonra geri geri gönderdiğini açıkladı. Bu olayı, Belçika'dan gelen kaynağı şüpheli 150 bin Euro bağış izledi.



GERÇEK KİŞİLERİ GİZLEMEK İSTİYOR



Partiler yasası, parça parça da olsa 50 bin Euro üzerindeki bağışların ve kaynağının da Meclis Başkanı'na bildirilmesini şart koşuyor. Skandalın ortaya çıkması üzerine AfD, bağışların kaynağını bildirmek zorunda kaldı. Ancak şimdi de bağışçı listesiyle birlikte isimlerin paravan olduğu ve AfD'ye başka şüpheli para bağışının aktığı ortaya çıktı. Süddeutsche gazetesi, NDR ve WDR televizyonlarının yaptığı araştırmaya göre, AfD'nin bağış listesinde yer alan Almanya, İspanya ve Belçika'dan 14 isimden en az 12'si birbiriyle akraba ve tanıdık. Bunlar asıl bağışçılar değil. AfD bu paravan kişilerle asıl bağışçıları ve para akışını gizlemek istiyor.



SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR



AfD'nin bağışçı diye gösterdiği bu kişiler, polise verdikleri ifadelerde sözde bağışçı olduklarını itiraf etti. Bu şüpheli isimlerden biri olan Belçikalı iş insanı, AfD'nin bağış listesinde Nisan 2018'de iki kez bağış yapmış görünüyor. 9 bin Euro tutarındaki ikinci bağış ise yeni bildiriliyor. Bu yeni ortaya çıkan 9 bin Euro bağışa üç bağışçının gönderdiği 38 bin Euro daha eklendi. Bu üç bağışçıdan birinin daha Belçikalı sözde bağışçı gibi bir başka bağışçı listesinde daha adı bulunuyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler ışığında Konstanz Savcılığı AfD hakkında parti yasasını ihlalden yürüttüğü soruşturmayı derinleştiriyor.

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