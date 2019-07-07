Son Dakika Haberleri: AfD'de kavga! 9 kişiyle birlikte istifa etti
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AfD'de kavga! 9 kişiyle birlikte istifa etti

1 saat önce

RÖCKEMANN, yönetimden istifa edenlerin yerini yenilerinin dolduracağını söyledi.

AfD'de kavga! 9 kişiyle birlikte istifa etti, System.String[]
RÖCKEMANN, yönetimden istifa edenlerin yerini yenilerinin dolduracağını söyledi. Warburg'ta yapılan olağanüstü kurultayda, yönetimdeki aşırı sağcı kanadın üçte iki oy çoğunluğuyla yönetimden indirilmesi planlanıyordu. Ancak yeterli oy çıkmadı ve Seifen da 'aşırı sağın partiyi ele geçirmeye çalıştığını' belirterek istifa etti.

Aşırı milliyetçi kanadın temsilcisi Thomas Röckemann, yönetimden düşürülemeyince zafer işareti yaptı.

 Uzun zamandır AfD içinde aşırı milliyetçi sağ kanatla ılımlı kanat arasında partinin izleyeceği siyasi çizgi üzerine kavga yaşanıyordu. Ancak bu kavgada aşırı sağ kanadın giderek üstünlük kazanmaya başladığı görülüyor. AfD'nin Schleswig Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Doris von Wittgenstein, partiden ihraç sürecine rağmen yeniden başkan seçildi. AfD Eş Başkanları ise aşırı milliyetçi bir örgütün üyesi olduğu ortaya çıkan Doris von Wittgenstein'ın partiden ihracını istiyor. AfD yönetimi, partiden ihraç dilekçesinde AfD'nin aşırı sağcılar tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu ve "Partinin şu an karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike aşırı sağın partiye sızması" denildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:17 
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