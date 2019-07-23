AfD'de 'radikal' darbe yaşanıyor

ALMANYA'da aşırı sağ AfD içinde radikal kanat Flügel ile koyu muhafazakarlar arasında çıkan güç kavgası, AfD'nin çok daha radikalleşeceği tartışmalarına yol açtı.

ALMANYA'da aşırı sağ AfD içinde radikal kanat Flügel ile koyu muhafazakarlar arasında çıkan güç kavgası, AfD'nin çok daha radikalleşeceği tartışmalarına yol açtı. Hükümet ortakları CDU/CSU liderleri Annegret Kramp Karrenbauer ve Markus Söder, tüm demokratik partileri AfD'yi dışlamaya ve sınır koymaya çağırdı. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, "AfD yakında gerçek NPD olacak" dedi. NPD partisi Almanya'da aşırı milliyetçi neonazilerin örgütlendiği bir parti olarak biliniyor. Söder, "Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. En geç bir yıl içinde AfD düşünsel bir NPD olacak. AfD içinde şu an çok daha önce planlanmış bir darbe yaşanıyor" dedi. Söder, AfD Başkanı Jörg Meuthen'in kendi teşkilatında yedek delege bile seçilemediğine, radikallerin giderek partiyi ele geçirdiğine dikkat çekti.



RADİKALLER YÜZDE 30



Partide radikal kanadın lideri konumundaki Björn Höcke'yi eleştiren AfD Başkanı Jörg Meuthen ise kasım ayında yapılacak parti kurultayı için kendi teşkilatı tarafından cezalandırıldı ve delege seçilemedi. AfD Başkanı Meuthen, parti içinde Björn Höcke'nin başı çektiği radikal kanadın gücünü yüzde 20 civarında tahmin ettiğini söyledi. Meuthen, tahminen her 5 üyeden birinin sağ milliyetçi Höcke'nin radikal kanadından olduğunu belirtti ve "Parti içindeki bu akımım sempatizanlarını da sayarsak, sayıları belki yüzde 30'u bulur" dedi. AfD Başkanı radikal kanadın en çok Almanya'nın doğu eyaletleri Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde güçlü olduğunu kaydetti. Batı eyaletlerinde radikal kanadın genel olarak zayıf olduğunu savunan Meuthen, Batı'da en güçlü oldukları eyaletin ise Baden Württemberg olduğunu söyledi.



BÖLÜNME YOK



AfD Başkan Yardımcısı Georg Pazderski ise Berlin'de yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelere gerekçe olarak genç bir parti olmalarını gösterdi. Radikal kanadın partiyi tüm sağa sınırsız açmak istediğini, tartışmanın bu noktadan kaynaklandığını savunan Pazderski, bir sınır konulması gerektiğini söyledi. Pazderski, radikal kanadın lideri Höcke'nin kasım ayında parti kurultayında başkanlığa aday olacağına inanmadığını, çünkü kazanamama riskinin yüksek olduğunu belirtti ve "Höcke parti politikasını belirleyen biri değil" dedi.

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