AfD'de savaş başladı
10 saat önce
AŞIRI sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) içerisindeki radikal kanat, parti yönetimini ele geçirmek için harekete geçti.
AŞIRI sağ parti Almanya
için Alternatif (AfD) içerisindeki radikal kanat, parti yönetimini ele geçirmek için harekete geçti. 'Flügels' denilen radikal kanadın başkanı Björn Höcke, parti yönetimine karşı savaş başlattı. Höcke, Thüringen seçimlerinden sonra tüm gücüyle parti genel başkanlığı için çalışma yapacağını açıkladı ve "Size, bu yönetimin bu biçimiyle seçilemeyeceğini şimdiden garanti ediyorum" dedi. Bu gelişme üzerine AfD'de parti yönetimini aşırı sağ kanadın ele geçireceği ve bu durumda da ılımlı koyu muhafazakar seçmeni kaybetme korkusu başladı.
KENDİ TEŞKİLATI TARAFINDAN CEZALANDIRILDI
Parti Eşbaşkanı Jörg Meuthen, kasım ayı sonunda yapılacak kurultayda başkanlığa aday olmayı planlayan Björn Höcke'ye seçilme şansı tanımıyordu. Ancak Meuthen, kurultay için kendi teşkilatı tarafından bile delege seçilemedi. Meuthen'i teşkilatı Ortenau, delege seçmedi. 60 üyeden 25'i Meuthen'e 'evet' oyu verirken, 27'si 'hayır' dedi. Böylece Meuthen parti başkanı olarak kurultayda yeni başkan ve yönetim kurulu seçiminde oy kullanamayacak. Meuthen'in teşkilatı Ortenau, aşırı sağ kanattan dört kişiyi delege seçti ve Meuthen'i cezalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22
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