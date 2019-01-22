Son Dakika Haberleri: Afd'den Milletvekili Olacak Polislere Uyarı: Başbakan Adayından Uzak Durun

Afd'den Milletvekili Olacak Polislere Uyarı: Başbakan Adayından Uzak Durun

1 saat önce

ALMANYA'da bu yıl Bremen, Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılacak.

Afd'den Milletvekili Olacak Polislere Uyarı: Başbakan Adayından Uzak Durun, System.String[]
ALMANYA'da bu yıl Bremen, Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılacak. Thüringen ve Saksonya'da aşırı sağcı AfD'nin sandıktan birinci çıkabileceği tahmin ediliyor. AfD'nin her geçen gün oyunu artırdığı Thüringen eyaletinde partinin başbakan adayı Björn Höcke, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından şüpheli olarak takibe alındı. Höcke'nin aşırı sağ söylemleri ve tutumu sonucu istihbarat tarafından şüpheli bulunması, 190 bin üyesi ile Avrupa'nın en büyük polis sendikası olan Alman polis sendikasını da harekete geçirdi. Sendika yönetimi, AfD'nin listesinden aday olacak polis memurlarına Höcke'den uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

YEMİNE SADIK KALINMASI

Thüringen eyalet parlamentosu milletvekilliği için şimdiye kadar beş polis memuru başvuru yaptı. Önümüzdeki dönemde bu sayının artması bekleniyor. Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow aday olacak ve bu partide çalışacak polis memurlarına "Her memur anayasaya bağlı kalacağına ilişkin yemin etti. Bu yeminin gereği yerine getirilmesi gerekir. Yemin yasalar karşısında bağlayıcı. Benim aday olacak polis memurlarından beklentim Höcke ve onun liderliğini yaptığı partinin sağ kanadından uzak durmaları" çağrısı yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:55 

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