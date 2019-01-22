Afd'den Milletvekili Olacak Polislere Uyarı: Başbakan Adayından Uzak Durun

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Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var