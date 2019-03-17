Afd'li Vekil Letonya'dan da Milletvekili Adayı Oldu: Hıristiyanlar İçin...
1 saat önce
ALMAN aşırı sağcı parti AfD'li Federal Meclis milletvekili Waldemar Herdt, Letonya'nın Centra Partija Partisi'nden milletvekili adayı oldu.
ALMAN aşırı sağcı parti AfD'li Federal Meclis milletvekili Waldemar Herdt, Letonya
'nın Centra Partija Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Herdt adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Benim Letonya'da ikamet kaydım var. Letonya'nın Hıristiyan muhafazakar küçük partisi benden yardım istedi. Eğer Hıristiyanlar Hıristiyanlardan yardım istiyorsa bu çağrı ret edilmez" dedi.
BİLMESİ GEREKENLER BİLİYOR
Adaylığıyla ilgili partisi AfD yönetiminin bilgilendirilip bilgilendirmediğiyle ilgili ise Herdt "Bilmesi gerekenler biliyor. Ben adaylığımla ilgili büyük bir gürültü koparmak istemedim" dedi. Herdt'in Letonya'da ikamet kaydı bulunduğu için adaylığında yasal bir engel bulunmuyor. AP seçimleri 26 Mayıs'ta yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35
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