Son Dakika Haberleri: Afd'li Vekiller Meclis'i Böyle Terk Etti

Afd'li Vekiller Meclis'i Böyle Terk Etti

1 saat önce

BAZI AfD milletvekilleri, İsrail Kültür Cemiyeti Münih Başkanı Charlotte Knobloch konuşurken tepkiyle ayağa kalkarak, salonu terk etti ve yaklaşık 10 dakika içeri gelmedi.

Afd'li Vekiller Meclis'i Böyle Terk Etti, System.String[]
BAZI AfD milletvekilleri, İsrail Kültür Cemiyeti Münih Başkanı Charlotte Knobloch konuşurken tepkiyle ayağa kalkarak, salonu terk etti ve yaklaşık 10 dakika içeri gelmedi. Charlotte Knobloch konuşmasında doğrudan AfD'yi hedef alarak, demokratik partileri demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Knobloch, "Bugün burada bir parti bu değerleri hiçe sayıyor ve nazi rejimini zararsız gösteriyor. Aşırı sağcı çevrelerle bağlantı kuruyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:29 

Münih, İsrail, Charlotte, Güncel
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