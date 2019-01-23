Afd'li Vekiller Meclis'i Böyle Terk Etti
1 saat önce
BAZI AfD milletvekilleri, İsrail Kültür Cemiyeti Münih Başkanı Charlotte Knobloch konuşurken tepkiyle ayağa kalkarak, salonu terk etti ve yaklaşık 10 dakika içeri gelmedi.
BAZI AfD milletvekilleri, İsrail
Kültür Cemiyeti Münih
Başkanı Charlotte
Knobloch konuşurken tepkiyle ayağa kalkarak, salonu terk etti ve yaklaşık 10 dakika içeri gelmedi. Charlotte Knobloch konuşmasında doğrudan AfD'yi hedef alarak, demokratik partileri demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Knobloch, "Bugün burada bir parti bu değerleri hiçe sayıyor ve nazi rejimini zararsız gösteriyor. Aşırı sağcı çevrelerle bağlantı kuruyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:29
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